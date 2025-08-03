«Отношусь без уважения»: Кушанашвили публично наехал на Галустяна из-за обиды

Отар Кушанашвили публично наехал на Михаила Галустяна из-за его высказывания против журналиста.

Недавно комик заявил, что он не уважает публициста. По словам Отара, его задели слова юмориста, ведь он даже не понимает, чем успел не угодить. Кушанашвили подчеркнул, что всегда с теплом относился к Галустяну.

Однако затем журналисту удалось выяснить, как он успел обидеть Михаила. Оказалось, что Отар затронул тему кинофильмов, в которых принимал участие Галустян. Он сказал, что проекты с участием юмориста не войдут в число любимых у разбирающихся в кино людей.

«Миша Галустян говорит: "Отар однажды в какой-то программе высказался про меня непочтительно, и я поэтому к нему отношусь без уважения". Я начал вспоминать, в какой из программ я без почтения сказал. Может быть, смешной я сказал про Михаила Галустяна, потому что Михаила Галустяна я люблю», — рассказал Кушанашвили в шоу «Каково?!»

Публицисту было особенно обидно это слышать из-за обстоятельств: сейчас он борется с тяжелой болезнью, поэтому надо лучше подбирать слова по отношению к нему.

«Я думаю, что если он смотрит, то надо быть идиотом, чтобы предъявить мне претензию. Кто говорит человеку, больному раком, за столом: "Я теперь отношусь к тебе без уважения"? А что, если больше мы не увидимся? И из-за того, что ему кто-то передал, а сам он не смотрел, он говорит человеку, болеющему, борющемуся с раком: "Я к тебе отношусь без уважения". Мне это было, конечно, неприятно слышать», — добавил Отар.

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