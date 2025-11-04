Болезнь или низкий спрос: концерт Егора Крида в Архангельске отменили за день до начала

Сольный концерт рэпера Егора Крида в Архангельске отменили за день до мероприятия. Исполнитель хита «Девочка с картинки» должен был выступить в местном Ледовом дворце спорта 5 ноября.

Представители певца на официальном сайте тура пообещали вернуть деньги за билеты, но не объяснили причину отмены шоу.

При этом сам Крид вышел на связь в соцсети и заявил, что гастрольный тур сорвался из-за его внезапной болезни.

«Фониатр заливает мои связки до концерта, во время концерта (каждые 6 треков) и после, чтобы я мог петь и стоять в целом на ногах! Вывез, все ок! Но вот после этого концерта я уже немного сдал, и врачи сказали: «Егор, вам пора притормозить…». Мы с командой приняли решение перенести ближайшие концерты», — разоткровенничался Егор после выступления в подмосковной Балашихе.

Вместе с тем, возможной причиной отмены шоу стала вовсе не болезнь, а отсутствие спроса. Как пишет mk.ru, трибуны Ледового дворца спорта остались почти полностью незаполненными. Известно, что стоимость билетов начиналась от пяти тысяч рублей.

Ранее Егор Крид после скандального шоу с провокационными танцами и конфликта с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной поднял цену на выступления до 12 миллионов рублей.