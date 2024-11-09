«Болезнь человечества»: Лолита объяснила, почему артисты не должны попадать под «отмену» из-за юмора

Лолита Милявская заявила, что людям следует проще относиться к шуткам артистам, так как они чаще всего не несут никакого злого умысла.

На юбилейном вечере Игоря Крутого певица прокомментировала скандал вокруг Филиппа Киркорова, который разразился из-за его юмористического высказывания про «котика».

Милявская уверена, что журналистам не следует публиковать все, что делают или говорят артисты российского шоу-бизнеса, чтобы их не подставлять. Несмотря на большие просмотры, новости, включающие в себя какие-то нелепые шутки или высказывания, могут плохо отразиться на жизнях публичных людей.

Лолита также подчеркнула, что фраза Киркорова была популярна в их школьные времена, когда юмор не воспринимали так серьезно, как сейчас. Она уверена, что обществу следует проще относиться к шуткам.

«Артисты могут быть в плохом настроении... Перегибы есть во всем, во все времена, во всех странах. Это обычная болезнь человечества. Потом придет время, когда будет опять какая-нибудь оттепель в смысле шуток и они не будут восприниматься так болезненно», — сообщила певица в беседе с изданием NEWS.ru.

Кроме того, Милявская призналась, что не знает «более живучего артиста», чем Филипп Киркоров. Именно по этой причине «отмена» из-за скандала ему точно не грозит.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров выступил против травли оскандалившейся Глюкозы.