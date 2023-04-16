Ежемесячно 12,5 тысяч: актер Виктор Бычков выживал на маленькую пенсию

Виктор Бычков, наиболее известный ролью Кузьмича в фильме «Особенности национальной охоты», пожаловался на свою пенсию. Актер упомянул, что имеет кинонаграду «Золотой орел» и является лауреатом Госпремии РФ, передает kp.ru.

Бычков отметил, что утверждение о богатстве всех актеров — это миф. На самом деле актер получал 12,5 тысяч в месяц. Правда недавно ему удалось добиться увеличения пенсии и получать 17 тысяч рублей.

Оказалось, что знаменитости полагается прибавка 300 процентов к пенсии за звание лауреата Госпремии РФ. Это выходит плюс 15 тысяч рублей в месяц. Как-то ему позвонили из Пенсионного фонда РФ с просьбой выступить 8 марта, а Виктор спросил о прибавке к пенсии.

«Почему раньше платили, а теперь нет? В итоге мне пришла бумага о том, что ПФР еще и переплатил мне! Якобы я должен им 60 тысяч рублей. Мы судились. Оказывается, по закону, так как я снимался в кино и передачах, не должен был получать доплату к пенсии, — посетовал Бычков.

Актер планировал судиться с ПФР, но дело не привело к успеху, поскольку случилась новая беда — юристы забрали деньги и перестали выходить на связь.

Бычков признался, что больше всего беспокоится за 45-летнюю жену, которая является инвалидом первой группы из-за инсульта.