Раскрыты детали состояния онкобольного актера Романа Попова

Страдающий раком мозга актер Роман Попов продолжает лечение. Об этом сообщает «Абзац».

В 2018 году актеру Роману Попову, известному по сериалу «Полицейский с Рублевки», поставили диагноз рак головного мозга. В какой-то момент болезнь отступила и не беспокоила актера. Однако уже в августе 2025 он сообщил о рецидиве болезни.

Из-за этого Попов частично потерял зрение и возможность самостоятельно передвигаться.

Как рассказал агент знаменитости Илья Новиков, особых изменений в состоянии актера пока нет.

«Он болеет и лечится. Ничего, к сожалению, больше сказать не могу. Ему никакая помощь извне не требуется. Если близкие посчитают нужным, они расскажут более подробно», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что семья Романа Попова продает дом для лечения рецидива рака мозга у актера.