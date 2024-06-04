«Более выигрышная ситуация»: почему Заворотнюк пережила Фриске на много лет

Певица Ольга Орлова объяснила, почему Анастасия Заворотнюк пережила Жанну Фриске на много лет. Артистка поделилась откровением в эфире шоу «МАЛАХОВ».

В конце мая 2024 года стало известно о смерти Заворотнюк. Андрей Малахов снял передачу, посвященную актрисе. В съемках приняли участие многие звезды, в том числе и Орлова.

Примечательно, что Ольга уже не в первых раз сталкивается с раком мозга: несколько лет назад от недуга умерла ее близкая подруга Жанна Фриске. Узнав о том, что Заворотнюк сразила та же болезнь, она не смогла остаться в стороне. Певица приезжала к актрисе в больницу и старалась ее поддерживать.

По словам Ольги, у Анастасии была «более выигрышная ситуация». За счет этого она смогла пережить Фриске на много лет.

«У Жанны место прикрепления этой опухоли очень нехорошее: нельзя было делать операцию категорически. У Насти было две операции, которые позволили продлить ей жизнь. Но, к сожалению, эту болезнь человеку пока победить не удалось», — пояснила Орлова.

Ранее Ольга Орлова рассказала, зачем раскрыла тайну умершей Анастасии Заворотнюк на шоу. Подробности читайте в этой новости.