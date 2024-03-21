«Более-менее компромиссный вариант»: адвокат Кологривого оценил решение назначить актеру семь суток ареста

Адвокат актера Никиты Кологривого Андрей Жуков назвал решение суда назначить 7 суток ареста «компромиссным вариантом». Юрист заявил, что знаком с судебной практикой по этой категории дел, и сомневается, что звезде «Слова пацана» дадут 15 суток.

«Семь суток — это такой, более-менее компромиссный вариант», - сказал Жуков Газете.Ru.

Адвокат не встречал на практике, чтобы выносилось решение о 15 сутках ареста. Он до конца не понимает, чем руководствуется прокуратура, которая собирается обжаловать решение и потребовать максимальное наказание.

«Обосновать, написать они могут. С учетом обстоятельств дела такого наказания нет», - заявил защитник Кологривого, но добавил, что не может знать, какое решение примет суд. Даты обжалования пока неизвестны.

Напомним, Кологривый был арестован 20 марта после дебоша в заведении Новосибирска. Он приставал к официантке, а также подрался с охранниками. 21 марта суд вынес решение об аресте актера. Прокуратура посчитала, что назначенный срок следует увеличить. Ведомство указало на состояние актера, который был сильно пьян – это считается отягчающим обстоятельством. Деструктивное поведение Кологривого сочли плохим примером для молодежи.

Ранее стало известно, что несмотря на арест, Кологривый остался кандидатом на главную роль в фильме про политика Владимира Жириновского.