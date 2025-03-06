Более 20 миллионов: актриса Горбань ошеломила щедрым подарком маме

Актриса Мария Горбань сделала роскошный подарок своей матери — квартиру стоимостью более 20 миллионов рублей. Радостной новостью звезда поделилась в социальных сетях.

38-летняя телеведущая рассказала о своем давнем желании жить по соседству с мамой. Теперь мечта Горбань сбылась.

Эксперт по недвижимости Наталья Малышева, прокомментировала фотографии квартиры и оценила ее стоимость. По ее словам, жилье расположено в доме бизнес-класса, о чем свидетельствует наличие закрытой территории и двора.

«Плюс ремонт: сразу видно, недешевый, не могу сказать, что супер дизайнерский, но достаточно современный, приятный. Стоимость квартиры более 20 миллионов», — рассказала Малышева в разговоре с Telegram-каналом «Звездач».

Сама Мария Горбань подчеркнула, что исполнение этой мечты доставляет ей огромное счастье.

Телеведущая была замужем за осветителем Олегом Филатовым, в браке с которым родилась дочь Стефания. В 2021 году супругом звезды стал Кирилл Зоткин, у пары есть сын Нилан.

Недавно Мария Горбань призналась, что ее обворожил Павел Прилучный. Она назвала его «настоящим мужчиной», который делал все для ее комфорта на площадке.