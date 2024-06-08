Более 16 стран примут участие в российском конкурсе «Интервидение». Об этом рассказал Михаил Швыдкой в интервью РИА Новостям.

По словам спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, работа над российским аналогом «Евровидения» ведется прямо сейчас. Некоторые страны уже объявили о том, что они будут участвовать в «Интервидении».

«Это и Латинская Америка, и Центральная Азия, и страны СНГ, и, насколько мне известно, какие-то даже отдельные европейские государства выражают интерес, подтвердили участие и КНР, и Белоруссия, и Азербайджан, и Казахстан, и Куба, и Бразилия. Там более 16 стран подтвердили уже окончательно свое участие», — рассказал он.

Швыдкой добавил, что конкурс может состояться либо в конце 2024 года, либо в начале 2025. Планируется, что вещателем «Интервидения» станет Первый канал.

Ранее мы писали о том, что Михаил Швыдкой призвал уделять меньше внимания артистам, уехавшим из России.