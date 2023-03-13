Боль возвращается: у очнувшегося Романа Костомарова могут возникнуть новые проблемы

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова с пневмонией. С тех пор все внимание публики приковано к персоне Олимпийского чемпиона. Поговаривают, за время, проведенное в больнице, мужчина перенес ампутацию стоп и инсульт. Однако совсем недавно стали появляться и позитивные новости. Так, 10 марта на связь с изданием ТАСС вышел инсайдер и заявил: фигурист находится в сознании и уже общается с семьей. Портал Woman.ru решил узнать, что может ждать Костомарова после всех перенесенных недугов. Внести ясность в ситуацию поспешила невролог Ольга Смирнова.

По словам эксперта, общение фигуриста с родственниками — уже хороший знак, однако это не значит, что проблемы для Романа завершились. В первую очередь Ольга выразила опасение за психологическую устойчивость Олимпийского чемпиона.

«Вместе с восстановлением речи и работы мозговых центров, приходит осознание всего, что с ним происходит. На этом фоне могут возникнуть психологические проблемы», — высказалась невролог.

Кроме того, приход в сознание Костомарова влечет за собой и возвращение чувствительности, а это значит, что избежать болевых ощущений 46-летний мужчина не сможет.

«Если человек в сознании, значит чувствительность к боли возвращается. Речь идет про болевые ощущения в местах ампутации, также про неприятные чувства от того, что долго лежишь», — пояснила Смирнова.

Ранее мы писали о том, что 46-летнего Романа Костомарова могут отключить от аппарата ИВЛ. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой Илья Авербух рассказал, что произошло с Оксаной Домниной за время госпитализации супруга. Известный хореограф заявил, что возлюбленная Костомарова — очень сильная женщина. Полное высказывание Ильи смотрите здесь.