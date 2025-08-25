«Боль была такая, что не могла вдохнуть»: Наталья Селезнева рассказала о своем состоянии

Звезда советского кино Наталья Селезнева, которой в июне исполнилось 80 лет, рассказала о проблеме со здоровьем, заставившей ее вызвать скорую помощь. Женщина заявила в беседе с 360.ru, что почувствовала сильную боль в ребрах.

«У меня одно ребро зашло за другое. Боль была такая, что не могла вдохнуть», — описала свои ощущения артистка.

Приехавшие медики оперативно исключили проблемы с сердцем, сделав кардиограмму, и ввели обезболивающее.

«Сейчас все хорошо, чувствую себя нормально», — добавила она.

Несмотря на случившееся, Селезнева отказалась ложиться в больницу. Но обещала пойти в поликлинику в ближайшее время.

Известно, что актриса редко появляется на публике, объясняя это тем, что долгие годы «расплачивается за свою грешную любовь».

