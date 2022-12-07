«Бокала уже не хватает»: нарколог заявил об алкогольной зависимости певицы Славы

Недавно певица Слава сделала себе подарок на Новый год и купила автомобиль за 18 миллионов рублей. Артистка так отмечала покупку, что не смогла забрать машину из салона. Она была в крайне нетрезвом состоянии, чтобы садиться за руль нового Mercedes-Benz V300, поэтому своим авто она смогла насладиться только через пару дней.

Врач-нарколог Алексей Казанцев выразил опасения по поводу привязанности певицы к алкоголю. По его словам, то, что Слава с утра уже начала выпивать, говорит о многом. «Если Слава уже с утра начала опохмеляться ликером — это может закончиться чревато. Все, кто начинает опохмеляться, могут прийти в зависимость, потому что рюмки или бокала не будет хватать. Если поклонники послушают Славу, рано или поздно часть из них попадет в зависимость или станет пациентами наркологии», - считает специалист.

Напомним, что Mercedes-Benz V300, приобретенный Славой, был настоящим эксклюзивом, так как артистка успела приобрести его у официальных представителей до того, как бренд ушел из России. Она поделилась, что покупка обошлась ей немного дороже, чем она планировала изначально, но это нисколько не убавило радости от нового приобретения.

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