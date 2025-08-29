«Бока висят»: сестра Жанны Фриске Наталья сообщила о последствиях пластики

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья снялась после пластики и показала недостатки фигуры. Она рассказала, что «бока висят» - врач не убрал их до конца.

На личной странице в соцсетях Фриске появилась в джинсах и топе, демонстрируя фигуру. Наталья отметила, что все девушки хотят быть стройными и она не исключение.

«Но у меня, видите, бока висят...Жиры мои. То, что мне доктор до конца не убрал. Я с этим постоянно мучаюсь», - пожаловалась сестра Фриске.

Напомним, перед 38-летием блогер делала липофилинг, абдоминопластику, ушивала диастаз и уменьшала грудь. Фриске мечтала о преображении после родов. Она осталась довольна работой хирурга, но поддерживать результат не смогла.

В 2022 году у Натальи Фриске родилась дочь путем ЭКО. Девочку назвали Луной.

Ранее сестре Жанны Фриске сделали экстренную операцию из-за запущенной ангины. Ей требовалось удалить гнойник и четыре уже распавшихся лимфоузла.