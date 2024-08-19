«Боится»: Юрий Назаров рассказал, почему Михаил Ефремов не спешит выходить из колонии по УДО

Народный артист Юрий Назаров назвал несколько причин, по которым актер Михаил Ефремов не спешит выходить из колонии по УДО. По его мнению, знаменитость «боится сорваться».

«Я думаю, что он опасается повторить эту нетрезвую историю. Он же пил! Наверняка, боится сорваться», - сказал Назаров изданию «Абзац».

Ему известно: актер раскаивается, «что повел себя как мажор». Народный артист допустил, что Ефремов мог обратиться к Богу и ему «совестно». Он добавил, что мы все «столько дурости делаем».

19 августа появилась информация о том, что защита Ефремова готовит ходатайство об УДО. Однако адвокат Юрий Падалко опроверг данные сообщения и напомнил, что два года является защитником актера.

Напомним, в 2020 году Ефремов устроил ДТП, в результате которого погиб водитель встречной машины. Ему назначили 7,5 лет лишения свободы.