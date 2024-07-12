«Боится выходить на сцену»: что известно о возобновлении карьеры тяжелобольного Губина

Музыкант Андрей Ковалев заявил, что певца Андрея Губина ждет триумфальное возращение на сцену. По его словам, он сможет на этом заработать не один миллион рублей.

О том, что исполнитель хита «Лиза» собирается возобновить музыкальную карьеру после 19-летнего перерыва, стало известно совсем недавно. Появилась информация, что он согласился устроить творческий вечер на фестивале «Новая волна» в Сочи. При этом Губин собирается не только сидеть в зале, но и выступать.

Ковалев поделился, что у Андрея готова одна песня, которую он может представить публике. Он верит в то, что, несмотря на тяжелую болезнь, артист сможет вернуться, ведь это принесет ему немалые деньги.

«Пока, как я понимаю, Андрей боится выходить на сцену. Если Губин сможет преодолеть эту боязнь, то он триумфально вернётся с новыми хитами», - заявил музыкант Kp.ru.

По словам Ковалева, сейчас «благодатное время», когда старые артисты уехали из страны, а к молодым публика еще не привыкла. Он считает, что Губин, переборов страх, сможет занять свою нишу.

Ранее портал «Страсти» узнал, сколько могли заплатить Андрею Губину за возвращение на сцену.