«Андрей подготовил большую творческую программу»: раскрыты детали возвращения Губина на сцену и его гонорар

Певец Андрей Губин готовится к возвращению на сцену после 19-летнего перерыва. Артист появится на фестивале «Новая волна» в Сочи. Продюсер Сергей Дворцов рассказал порталу «Страсти» о деталях предстоящего мероприятия, а также раскрыл, сколько заплатили артисту за участие.

По словам продюсера, возвращение Губина обещает быть фееричным. И организаторы, и сам певец говорят яркую программу. Дворцов отметил, что поклонников ждут не только хиты исполнителя, но и его новые песни.

«В этом году один из дней на фестивале «Новая волна» будет посвящен Андрюше Губину. Соберется очень много гостей, звезд, его друзей, поклонников. Как говорится, вечер обещает быть ярким. Андрей, в свою очередь, подготовил большую творческую программу, с которой он выступит. Он порадует своими хитами и новыми песнями», - заявил продюсер.

Сергей Дворцов заверил, что за участие в фестивале Губину заплатили не такие уж и большие деньги. Он считает, что гонорар не превысил одного миллиона рублей.

«Я могу быть уверен, что максимум ему могли заплатить за фестиваль миллион рублей. Думаю, что его возвращение на сцену будет яркое, но, к большому сожалению, он не будет уже так сильно блистать, как раньше. Вы же понимаете прекрасно, что его можно приравнять уже к сбитым летчикам», - поделился Дворцов.

Напомним, что Андрей Губин перестал выходить на сцену из-за тяжелого неврологического заболевания. У него есть проблемы с дикцией и мимикой.

Ранее Андрей Губин объяснил, почему перестал выпускать новые песни.