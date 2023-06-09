Боится возвращаться в Россию: на что живет Максим Покровский* в США

Многие звезды шоу-бизнеса, которые жили в России, после февральских событий ехали из страны. Поклонников интересует, на какие деньги и где сейчас живут когда-то любимые многими артисты. Оказалось, что солист группы «Ногу свело!» Максим Покровский* (признан иноагентом на территории РФ) обосновался в США, но не в самом благополучном месте.

По информации портала NEWS.ru, музыкант переехал в Нью-Йорк с женой Татьяной и дочерью Таисией. Звездная семья выбрала район Бушвик, который известен как не самый комфортный для жизни. Сам артист в интервью рассказывал, что там много афроамериканцев и выходцев из латинских стран Америки.

Мужчина также признался, что его дочь – единственный европейский ребенок в своем классе.

Сейчас Покровский* сидит без работы, концертов у него не предвидится. Деньги он получает благодаря купленному в ипотеку таунхаусу, который сдает в аренду. По информации СМИ, дом обошелся ему в более чем полмиллиона долларов.

Видимо, музыкант так и останется жить в другой стране. В беседе с журналистами он откровенно признался, что «боится» возвращаться в Россию, потому что считает, что его арестуют.

Ранее мы писали о том, как мечтающая о суде над отцом Мария Машкова вместе с семьей живет в коммуналке в США.

*признан иноагентом на территории РФ