Анастасия Волочкова появилась на московской вечеринке без бюстгальтера

Скандально известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова вышла в свет без бюстгальтера. На столь смелый шаг 47-летняя артистка пошла из-за фасона вечернего платья, предполагавшего отсутствие белья.

К слову, несмотря на то, что многие взоры, как сообщают журналисты издания Teleprogramma.pro, были прикованы к груди танцовщицы, просвечивающейся через тонкую ткань, саму ее это нисколько не смущало. Тем более, что не так давно Волочкова заявляла, что гордится своим бюстом, хоть его и нередко критикуют в Сети недоброжелатели. По ее мнению, она выглядит отлично, поэтому не стесняется демонстрировать свое тело.

Отметим, что поведение Анастасии нередко подвергается критике. Ее фанаты довольно часто недовольны тем, что балерина в своем возрасте позволяет себе слишком откровенно одеваться и делать весьма провокационные вещи. Некоторые уверены, что виной всему пристрастие Волочковой к алкоголю, однако она продолжает эту проблему отрицать.

Не так давно журналистка Алена Жигалова отреагировала на новость о лечении певицы МакSим от алкоголизма и предложила танцовщице последовать ее примеру.