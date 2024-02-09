Бойкот окончен: Филиппа Киркорова заметили на съемках шоу «Маска»

На телевидении закончился бойкот певца Филиппа Киркорова, объявленный ему после «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Артист уже вернулся в Россию из США и отправился на съемки шоу «Маска», в котором уже несколько лет является председателем жюри. Об этом сообщает mk.ru.

Как стало известно СМИ, Филипп был замечен в съемочном павильоне в отличном расположении духа. Он активно общался с коллегами и не скрывал прекрасное настроение. Пока официально исполнитель не объявлял о своем возвращении на ТВ. Но, следует отметить, что после скандального мероприятия в конце декабря 2023 года Киркоров в принципе стал реже появляться в социальных сетях. По всей видимости, ему рекомендовали избегать лишней шумихи.

Напомним, что недавно появилась информация, что премьеру нового сезона «Маски» перенесли. Многие это связали именно с бойкотом Филиппа и стали предполагать, кто может заменить его. Предлагали и критика Сергея Соседова, и певца Николая Баскова. Но, как оказалось, место «поп-короля» по-прежнему принадлежит только ему.

Ранее появилась информация, что в «черные списки» попали певицы Альбина Джанабаева и Рита Дакота.