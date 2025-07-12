Бойкот из-за патриотизма: почему Олеся Железняк лишилась главной роли в кино

Два года назад Олесю Железняк лишили главной роли в сериале из-за поддержки СВО, что вызвало шквал возмущений у кинематографистов. За артистку вступился даже режиссер Никита Михалков. Знаменитость, которая долгое время воздерживалась от комментариев, рассказала подробности случившегося.

Железняк пояснила, что ее утвердили на главную роль в большом проекте. Ради работы она отодвинула все семейные дела, но внезапно ей отказали в съемках: один из актеров отказался играть с Олесей из-за ее политической позиции.

«Тогда я очень сильно расстроилась и упала. Теперь я понимаю, что слово „расстраиваться“ — оно не случайное: ты разделяешься на части, выходишь из себя, теряешь внутреннюю гармонию. Вот я была низвергнута», — приводит слова звезды «Моей прекрасной няни» aif.ru.

Заслуженная артистка России призналась, что случившееся стало для нее уроком. Но Олеся не держит зла на того актера — каждому дано ответить перед Богом, считает она.

В итоге Железняк приняла все, как есть. 50-летняя актриса считает, что, возможно, ей и не надо было сниматься в фильме, премьеру которого она даже не заметила.

После пережитого опыта артистка учит детей ничего сильно не хотеть. Как пояснила Олеся, очень важно не переоценивать свои желания и доверять течению жизни.

Олеся замужем за Спартаком Сумченко. У пары есть четверо детей — 21-летний Савелий, 18-летняя Агафья, 14-летний Прохор и 11-летний Фома.

Ранее писатель Захар Прилепин возмутился, что Манучарова и Железняк перестали снимать в кино.