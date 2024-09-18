Бойфренд Ксении Бородиной рассказал, чем зарабатывает на жизнь

Блогер и новый возлюбленный телеведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков рассказал, чем зарабатывает на жизнь. Соответствующая публикация появилась в его микроблоге.

Оказалось, что бойфренд Бородиной активно занимается продюсированием артистов.

«Всем, что у меня сейчас есть, я обязан своему продюсерскому центру. Я занимаюсь привлечением блогеров, артистов, медийных лиц и дальнейшим их развитием», — признался Сердюков.

Мужчина также ответил на один из самых популярных вопросов среди пользователей – живут ли они с Бородиной вместе. Блогер намекнул, что полноценно влюбленные пока не съехались, однако часто остаются на ночь друг у друга.

«Чаще остаемся у меня», — заявил он.

Напомним, Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Юрия Будагова в 2008 году. В 2009-м телеведущая родила дочь Марусю. Через три года после появления на свет ребенка пара рассталась. В 2015-м Бородина узаконила свои отношения с предпринимателем Курбаном Омаровым. У них родилась дочь Теона. В 2021-м супруги разошлись.

1 августа текущего года звезда выложила фотографии со своим новым возлюбленным, однако скрыла его лицо. На одном из фото было видно, как мужчина целует Бородину в шею. В соцсетях предположили, что у телеведущей роман с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Причиной слухов стало то, что у мужчины на фото из соцсетей Бородиной есть такой же шрам, как и у участника проекта. 3 августа Бородина подтвердила роман.

Ранее Сердюков рассказал, почему называет Бородину картошкой.