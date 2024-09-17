«Все просто»: Николай Сердюков рассказал, почему называет Ксению Бородину картошкой

Блогер Николай Сердюков ответил на вопрос, почему называет возлюбленную Ксению Бородину картошкой. Он рассказал, что «все очень просто».

«Мы в очередной раз болтали по телефону, я спросил, какие у нее планы на день. Она сказала, что свободная для меня, как картошка фри», - поделился Сердюков в личном блоге.

Он поинтересовался: «А вы думали, мы картошку жарим?»

Ранее сообщалось, что Бородина перенесла операцию на глазах. Блогер сама не ожидала, что потребуется вмешательство. На приеме офтальмолога у Бородиной обнаружили очаги повреждения на глазах. Если не сделать операцию, могла произойти отслойка сетчатки.

Она делилась перепиской с Сердюковым после операции. «Картошка. Пишу большими буквами, чтобы ты лучше видела. Я тебя люблю», - говорилось в их чате.