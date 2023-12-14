Бойфренд Клавы Коки Александр Поверин резко ответил на нападки Люси Чеботиной

Возлюбленный певицы Клавы Коки прокомментировал нападки со стороны артистки Люси Чеботиной, несколько раз заявившей, что не верит в отношения коллеги с блогером. Александр Поверин не смог смолчать и отметил, что критика появляется из-за зависти.

Недавно исполнительница хита «Солнце Монако» сразу несколько раз негативно высказалась о романе Клавы Коки с победителем реалити-шоу, в котором мужчины боролись за ее сердце. Люся сравнила союз пары с катастрофой, а после назвала Александра нарциссом.

Долгое время ни певица, ни ее бойфренд это никак не комментировали, однако первым сдался Поверин. В личном блоге он отметил, что не хотел как-то затрагивать эту тему, но не смог сдержаться. По его мнению, некоторые артисты, которые как-либо отзываются о его отношениях с Клавой, переходят границы.

«Лучше бы они следили за своей личной жизнью, а не осуждали выбор коллеги, с которой выступают на одной сцене. Будь у них искреннее желание дать совет, они бы сделали это лично в разговоре с Клавой, а не раздавали на эту тему комментарии в СМИ, чтобы привлечь внимание. Хочу сказать одно: мы с Клавой счастливы, так оставьте никому не нужное мнение при себе», — заявил Поверин на своей странице в соцсетях.

Ранее возлюбленный Клавы Коки высказался о финансовой разнице между ними.