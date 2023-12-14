НАШ ШОУБИЗ
15:14, 14 декабря 2023
1 мин.

Бойфренд Клавы Коки Александр Поверин резко ответил на нападки Люси Чеботиной

Бойфренд Клавы Коки заявил, что Люся Чеботина критикует их отношения из зависти.

Бойфренд Клавы Коки Александр Поверин резко ответил на нападки Люси Чеботиной

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Возлюбленный певицы Клавы Коки прокомментировал нападки со стороны артистки Люси Чеботиной, несколько раз заявившей, что не верит в отношения коллеги с блогером. Александр Поверин не смог смолчать и отметил, что критика появляется из-за зависти.

Недавно исполнительница хита «Солнце Монако» сразу несколько раз негативно высказалась о романе Клавы Коки с победителем реалити-шоу, в котором мужчины боролись за ее сердце. Люся сравнила союз пары с катастрофой, а после назвала Александра нарциссом.

Долгое время ни певица, ни ее бойфренд это никак не комментировали, однако первым сдался Поверин. В личном блоге он отметил, что не хотел как-то затрагивать эту тему, но не смог сдержаться. По его мнению, некоторые артисты, которые как-либо отзываются о его отношениях с Клавой, переходят границы.

«Лучше бы они следили за своей личной жизнью, а не осуждали выбор коллеги, с которой выступают на одной сцене. Будь у них искреннее желание дать совет, они бы сделали это лично в разговоре с Клавой, а не раздавали на эту тему комментарии в СМИ, чтобы привлечь внимание. Хочу сказать одно: мы с Клавой счастливы, так оставьте никому не нужное мнение при себе», — заявил Поверин на своей странице в соцсетях.

Ранее возлюбленный Клавы Коки высказался о финансовой разнице между ними.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Клава Кока
Люся Чеботина
новости звезд
Новости партнеров
О чем говорят