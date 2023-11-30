«Благодарен ей за это»: возлюбленный Клавы Коки ответил на вопрос о деньгах в паре

Возлюбленный певицы Клавы Коки высказался о финансовой разнице между ними. Исполнительница встречается с победителем своего реалити «Сердце Клавы» Александром Повериным. Поклонники часто говорят о том, что молодой красавец не сможет обеспечивать девушку.

Артистка счастлива в отношениях с блогером и не скрывает своих эмоций. Она публикует совместные фотографии и видео с поездок. Влюбленные уже много где побывали, но фанатов интересует, кто оплачивает все развлечения. Многие полагают, что избранник Клавы живет за ее счет и критикуют его. Александр решил ответить сразу на все вопросы.

«Мой доход прекрасно может покрыть все наши базовые расходы. Конечно, я пока не могу дарить ей сумки Hermes Birkin каждый месяц, но она это прекрасно понимает. Я не чувствую, чтобы она как-то подчеркивала в наших отношениях разницу в доходах, и благодарен ей за это», – цитирует Поверина издание StarHit.

Парень подчеркнул, что у него есть мотивация работать больше и увеличивать финансовую прибыль. Он намерен расти вместе и считает, что в отношениях это очень важно.

Ранее мы писали о том, что певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, стала обладательницей элитной квартиры в центре Москвы. За недвижимость в пяти минутах ходьбы от станции метро Белорусская 27-летней артистке пришлось заплатить более 61 миллиона рублей. Площадь жилья артистки составляет около 100 квадратных метров. Для собственников также доступен фитнес-клуб с бассейном и подземный паркинг.