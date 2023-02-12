14:00, 12 февраля 2023
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Богомолова предупредили о разводе с Собчак: «гордо уходи с одним чемоданом»
Богомолову описали расклад при разводе с Собчак.
Фото: Starface
Писательницу Лену Миро возмутило недавнее высказывание Ксении Собчак о деньгах. Дело в том, что телеведущая имеет страсть к богатствам.
На фоне этого блогерша предупредила Константина Богомолова, что у него будут проблемы при разводе с Собчак.
Миро посоветовала Богомолову сначала заявить, что требует половину имущества, а затем совершить неожиданный поступок — «гордо уходи с одним чемоданом».
Ранее мы писали, что Ксения Собчак высказалась об израильском гражданстве.
Источник фото:Starface
Источник:А теперь внимание!
Автор:Галина СьюТеги: