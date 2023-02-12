Богомолова предупредили о разводе с Собчак: «гордо уходи с одним чемоданом»

Писательницу Лену Миро возмутило недавнее высказывание Ксении Собчак о деньгах. Дело в том, что телеведущая имеет страсть к богатствам.

На фоне этого блогерша предупредила Константина Богомолова, что у него будут проблемы при разводе с Собчак.

Миро посоветовала Богомолову сначала заявить, что требует половину имущества, а затем совершить неожиданный поступок — «гордо уходи с одним чемоданом».

Ранее мы писали, что Ксения Собчак высказалась об израильском гражданстве.