Богомолов и Собчак появились на премьере его сериала, выбрав для выхода похожий стиль

Режиссер Константин Богомолов и его жена Ксения Собчак посетили премьеру сериала «Кеша должен умереть». Супруги были одеты похожим образом: они выбрали черные брючные костюмы.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Богомолов – режиссер картины, он сыграл одного из центральных героев, Иннокентия.

Пара выбрала для выхода похожий стиль: Богомолов был в черном костюме с белой рубашкой, а Собчак – в черных брюках и блузе и такого же цвета куртке.

Они не давали интервью, а только две минуты попозировали фотографам. Затем звезды удалились в VIP-зону.

Богомолов вышел к публике с приветственным словом, а затем поспешил удалиться. Однако пройти незамеченным не получилось: на пути появились многочисленные желающие поздороваться. В какой-то момент Богомолову встретились девушки – он обнимался с ними в отсутствие жены, а затем ушел в зрительный зал.

Ранее стало известно, что Богомолов подарил Собчак на день рождения. Оказалось, что один из подарков – картина с цитатой актрисы Фаины Раневской.