«Богиня»: Тина Канделаки выложила в соцсетях редкое фото дочери

Директор канала ТНТ Тина Канделаки выложила в соцсетях редкое фото дочери Мелании. Девушка позировала на снимке в длинном платье ярко-красного цвета.

Соответствующая публикация появилась в личном блоге журналистки.

49-летняя Канделаки оставила фото дочери, сопроводив его эмодзи в виде сердца. Мелания была на снимке с распущенными волосами, белых босоножках и облегающем платье. Она выбрала стильный макияж. В таком виде девушка позировала на фоне моря во время заката. Где был сделан снимок, не уточняется.

В Сети восхитились внешностью Мелании. Интернет-пользователи писали: «Богиня», «Очень красивая», «Красивая у вас дочь, вся в маму», «Сама нежность».

В начале июня Канделаки показала дочь из машины в наушниках и в белом свитере. Пользователи Сети не в первый раз отметили сходство девушки с родительницей.