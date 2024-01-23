Богатое меню: чем питается Елена Блиновская в СИЗО

В рацион питания блогера Елены Блиновской, находящейся в СИЗО №6 «Печатники» из-за нарушений условий домашнего ареста, входит большое количество блюд. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На завтрак по стандарту арестантам подаётся каша, на обед — суп, а на ужин — пюре с рыбой. Однако более обеспеченные подследственные могут заказывать себе и дополнительные блюда на выбор. В список таких блюд входят изысканные обеды с салатами «Нисуаз», «Нежность», «Энерджи», «Цезарь», а также с пастой фетучини под соусом «Полло». Кроме того, арестанты, у которых есть на это средства, могут приобретать обеды с куриным шницелем, царской ухой и паровой котлетой из говядины с брокколи в составе. Стоимость обедов — от 402 до 1 065 рублей. Кроме того, в продаже имеется сыр пармезан.

Ранее сообщалось, что после возбуждения третьего уголовного дела Елену Блиновскую арестовали и поместили в СИЗО №6 «Печатники» за нарушения условий домашнего ареста. Известно, что блогер пробудет под стражей до 26 апреля.

Напомним, Блиновской грозит 16 лет колонии. На данный момент в отношении блогера расследуется три уголовных дела: «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» (более 918 млн рублей), «Отмывание денег в особо крупном размере» (43 млн рублей) и «Неправомерный оборот средств платежей».