Богатая брюнетка: молодой муж Надежды Бабкиной быстро нашел ей замену

Муж звезды отечественной эстрады Надежды Бабкиной решил уделить свое внимание другой замечательной певице, которую осыпал комплиментами. На днях Евгений Гор публично пофлиртовал с Лолитой Милявской, а она ответила ему взаимностью.

Избранник Бабкиной сделал 59-летней коллеге жены комплимент, который вызвал вопросы у поклонников. Многие решили, что мужчина таким образом приударил за Лолитой. Он оценил роскошный дом Милявской в Болгарии, которым она похвасталась в соцсетях.

Исполнительница хита «Пошлю его на» показала интерьер особняка и рассказала об атмосфере, которая царит в ее жилище. Гор написал женщине комплимент.

«Как у тебя красиво, однако», – отметил муж Бабкиной и добавил десятки смайликов в виде алых сердец.

Лолита ответила красавцу взаимностью и добавила, что дома ей всегда уютно благодаря его подаркам.

«Тепло! И твои свечи в доме», – написала Милявская.

В прессе пишут, что возлюбленный Надежды Георгиевны несколько месяцев назад уехал из России. Сама же исполнительница осталась в Москве. В интервью звезда признавалась, что привыкла к такому графику. Ранее мы писали о том, зачем артистке нужен Гор.