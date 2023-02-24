Богаче и моложе Богомолова: у актрисы Дарьи Мороз служебный роман с известным музыкантом

Несколько дней назад Дарья Мороз поразила публику неожиданным выходом в свет. На вечере, посвященном новому сезону сериала «Содержанки» актриса появилась в компании кавалера, с которым даже не скрывала чувства. Ее спутником оказался композитор Петр Дранга. Экс-супруга Константина Богомолова не утаивала, что они находятся в отношениях, но подробностей раскрывать не стала. А теперь выяснилось, что, как и прошлый роман Дарьи, этот тоже служебный.

По информации kp.ru артисты встречаются уже около полугода. Дранга 38 лет и 8 марта ему исполнится 39. Познакомилась пара на работе, да и стала встречаться во время работы. Дранга был продюсером спектакля «Фрида», в котором с осени в Театре наций стала играть Мороз. Так постепенно чувства и зародились. А во время участия в шоу «Ледниковый период» Дарья в одном из номеров использовала музыку Петра по собственной инициативе.

Отметим, что, несмотря на немассовую популярность, Петр Дранга довольно обеспеченный. У него две квартиры в Москве и очень много работы и заказов. Детей у музыканта нет, да и женат он ни разу не был. В отличие от Дарьи, которая от Богомолова имеет ребенка – дочь Анну. Известно также, что композитор крайне романтичный мужчина. Он признавался, что не может жить без любви. Так что пока артисты наслаждаются друг другом и торопиться не собираются. Пара живет раздельно и много времени проводит вместе.

Ранее стало известно, что Константин Богомололов с Ксенией Собчак увезли детей из страны.