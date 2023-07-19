Богач в дизайнерском костюме: что известно о новом ухажере 69-летней Любови Успенской

Вернувшаяся в РФ певица Любовь Успенская рассекретила новый роман. Об этом информирует издание The Voice.

Перед концертом в Санкт-Петербурге артистка охотно пообщалась с журналистами и поделилась откровениями. Оказывается, недавно Успенская вернулась из отпуска, во время которого у нее начался новый роман. Кто именно покорил сердце знаменитости — пока не уточняется. Известно лишь то, что мужчина приехал из Италии.

Певица рассказала о щедрых ухаживаниях избранника. По словам Успенской, она заказала в ресторане дикую рыбу, но шеф-повара не смогли порадовать ее желанным блюдом. Тогда ухажер знаменитости привез ей из Италии шесть больших сибасов.

«Он приехал с цветами в потрясающем дизайнерском костюме с вышивкой и остался. Не со мной, гостиницу снял за 600 евро», — высказалась артистка.

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