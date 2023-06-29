«Безумно дорого»: 69-летняя певица Любовь Успенская решилась на эксперименты с внешностью

Любовь Успенская относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся новостями о себе. Певица ведет активный диалог с публикой и готова обсудить с ней не только профессиональную деятельность, но и личную жизнь. На этот раз знаменитость сообщила, что решила кардинально изменить свою внешность.

Во время пресс-конференции 69-летняя Успенская заявила о готовности вновь посетить косметолога. Артистка решила опробовать на себе современную и дорогостоящую процедуру, которая поможет ей обрести «красивое лицо» и сделает ее неузнаваемой.

«Хочется контур лица подправить, щечки добавить. Жалко, что это все стоит безумно дорого», — цитирует Woman.ru слова певицы.

Также знаменитость уточнила: подобная процедура подойдет женщинам любых возрастов, вот почему на прием к косметологу она отправится не одна, а в компании своей дочери.

Ранее мы писали о том, что 33-летняя дочь Любови Успенской поразила изменившейся внешностью после пластики лица. Подробности смотрите в этой статье.

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