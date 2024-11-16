«Бог простит»: Прохор Шаляпин высказался о смерти Светланы Светличной

Прохор Шаляпин заявил, что Светличная слишком рано ушла из жизни. Об этом он рассказал mk.ru.

Певец Прохор Шаляпин скорбит из-за смерти Светланы Светличной. Он рассказал, что дружил с актрисой и близко с ней общался.

«Считаю, что она равно ушла. 84 года, конечно, учитывая общую мировую статистику, — солидный возраст. Но она была человеком крепкой закалки. Считаю, что лет десять она хотя бы еще должна была прожить. Но у Бога на всех свои планы, на каждого из нас», — рассказал он.

По словам Шаляпина, Светличная всегда была честна и открыта, но многие недолюбливали ее непростой характер.

«Жизнь у Светланы Афанасьевны была насыщенная, яркая, интересная. Если у нее были какие-то прегрешения, то Бог её простит. Конечно, Светлана своей искренностью и откровенностью многое себе портила, так же как и я. В этом была сложность», — добавил артист.

Ранее мы писали о том, что раскрыта причина смерти 84-летней актрисы Светланы Светличной.