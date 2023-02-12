19:31, 12 февраля 2023
1 мин.
«Он красавчик нереальный»: почему Эвелина Бледанс пятый год скрывает своего возлюбленного
53-летняя Эвелина Бледанс уже пятый год скрывает имя своего любимого мужчины.
Фото: фотобанк: Starface.ru
Популярная актриса и певица Эвелина Бледанс рассталась со своим третьим супругом в сентябре 2017-го. Видимо тогда же 48-летняя звезда наконец-то познакомилась с «мужчиной своей мечты», о котором сегодня, спустя пять лет, говорит не иначе, как с придыханием.
- Он красавчик. Он нереальный. Мимо него не пройдет вообще ни одна баба, не оглянувшись. А как он одевается!
Более того, в близком окружении актрисы говорят, что идеальный мужчина проявляет удивительное внимание и заботу к больному ребенку Эвелины от режиссера Александра Семина, десятилетнему Семёну.
Ну и, разумеется, дарит дорогие подарки, помогает хорошо и комфортно отдыхать.
Раз так, то почему пара не оформляет свои отношения официально?
- Мне просто нужно придумать себе нереальную, обалденную свадьбу, - объясняет Бледанс. – Мне нужно очень ее захотеть и отгулять с блеском и шиком.
Источник:StarHit
Автор:Кирилл ЗенковТеги: