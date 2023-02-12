«Он красавчик нереальный»: почему Эвелина Бледанс пятый год скрывает своего возлюбленного

Популярная актриса и певица Эвелина Бледанс рассталась со своим третьим супругом в сентябре 2017-го. Видимо тогда же 48-летняя звезда наконец-то познакомилась с «мужчиной своей мечты», о котором сегодня, спустя пять лет, говорит не иначе, как с придыханием.

Он красавчик. Он нереальный. Мимо него не пройдет вообще ни одна баба, не оглянувшись. А как он одевается!

Более того, в близком окружении актрисы говорят, что идеальный мужчина проявляет удивительное внимание и заботу к больному ребенку Эвелины от режиссера Александра Семина, десятилетнему Семёну.

Ну и, разумеется, дарит дорогие подарки, помогает хорошо и комфортно отдыхать.

Раз так, то почему пара не оформляет свои отношения официально?