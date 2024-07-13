«Бог миловал, и я очень этому рад»: сотрудничество с Нагиевым никак не отразилось на поведении Владимира Сычева

Актер Владимир Сычев снялся во множестве громких российских кинопроектов. При этом он даже не знает, что такое звездная болезнь, передает WomanHit.ru. На поведение знаменитости даже не повлияла совместная работа в кадре с Дмитрием Нагиевым.

Сычев легко сходится с коллегами во время съемки разных картин. Звезда сериала «Физрук» не стал исключением. Владимир нашел с ним общий язык. По словам актера, сотрудничество с коллегой никак на него не повлияло. Так, Сычев не знает, что такое звездная болезнь, и у него никогда не срывало крышу от популярности.

«Бог миловал, и я очень этому рад. Жизнь она долгая, понимаешь, сегодня ты выше звезд, а завтра ты падаешь ниже плинтуса. Поэтому лучше твердо стоять на ногах», — говорит актер про тщеславие.

Ранее Владимир Сычев рассказал о съемках с дочерью. По словам артиста, наследница довела его до слез на площадке.