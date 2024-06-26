«Боевая девочка, сразу видно»: дочь Сергея Лазарева разбила нос на отдыхе в Турции

Сергей Лазарев воспитывает двоих детей — девятилетнего Никиту и пятилетнюю Анну. Артист отправился с дочерью и сыном на отдых в Турцию: он регулярно показывает видео и фото с поездки. Недавно певец выложил в соцсети видео, на котором Ане заплетают афрокосички. При этом девочка сидит у парикмахера с ссадиной на носу.

Отец решил снять дочь, пока ей делают прическу. Он отметил, что у Ани есть царапина на носу, и в целом она — «девочка-ураган».

«Мало того, что ты в тельняшке, так еще и с подбитым носом. Аня, ну ты боевая девочка, сразу видно», — пошутил Лазарев.

Наследница звезды в ответ засмеялась и потрогала свой нос.

Обстоятельства получения ссадины артист умалчивает, но видимо девочка отличается активным темпераментом.

Дети артиста родились при помощи суррогатных матерей. Два с половиной года певец не афишировал появление на свет сына. И год — рождение дочери. Особенно рада была внукам его мама Валентина, они для нее стали смыслом жизни. Наследники Лазарева находятся под присмотром няни, когда артист находится на работе.

Ранее Сергей Лазарев рассказал, что установил лимит экранного времени на смартфоны своих детей.