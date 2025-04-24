Боец СВО поднялся на сцену после спектакля с участием Павла Прилучного в Москве

Боец СВО поднялся на сцену после спектакля с участием актера Павла Прилучного в Москве. Он благодарил артиста и рассказал, что тот с начала спецоперации помогает его подразделению.

«Благодаря Павлу и всем, кто нам помогает, мы идем к поставленным целям», - сказал военнослужащий. Зал встретил его ликованием.

Сам актер уже за кулисами признался, что помогать бойцам – «наша общая задача». В зоне спецоперации находятся близкие друзья и хорошие знакомые Прилучного: он говорит, что всегда общается, когда есть связь.

«Хочу сказать, что важно помогать не только ребятам финансово, но и оказывать моральную поддержку», - рассуждал Прилучный. Его слова приводит mk.ru.

Актер тем временем продолжает суд с бывшей женой Агатой Муцениеце об определении места жительства их сына Тимофея. Мать мальчика впервые за 8 месяцев встретилась с ним в театре-кабаре.