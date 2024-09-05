«Бодро и гордо вступаешь во взрослую жизнь»: вдова Шатунова обратилась к сыну в день его 18-летия

Вдова певца Юрия Шатунова Светлана публично поздравила сына Дэнниса с днем рождения. Наследнику солиста «Ласкового мая» исполнилось 18 лет.

В личном блоге Светлана опубликовала фото повзрослевшего юноши. Она отметила, что впереди его ждет «прекрасная и удивительная жизнь». Также она пожелала ему мечтать, влюбляться и быть самым счастливым человеком на свете.

«В этот день ты бодро и гордо вступаешь во взрослую жизнь. Я безумно горжусь тобой и испытывают огромное счастье быть твоей мамой!» - написала Шатунова в Сети.

В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что Дэннис с каждым годом все больше становится похож на отца.

Напомним, что в этом году сын Шатунова окончил школу в Германии. За границей он вместе с семьей живет уже много лет, но при этом иногда родственники певца приезжают в Россию. В последний раз они были в Москве в конце 2023 года.

Ранее вдова Юрия Шатунова высказалась о победе в суде за права на песни «Ласкового мая».