«Блондины в основном»: Филипп Киркоров рассказал об ухажерах 13-летней дочери

Певец Филипп Киркоров рассказал о личной жизни 13-летней дочери Аллы-Виктории. Он отметил, что не знает, был ли у нее уже молодой человек, но звездный отец замечает внимание к наследнице со стороны противоположного пола. Слова артиста цитирует Telegram-канал «Самые сливки».

Филипп признался, что Алла-Виктория нравится мальчикам. Однако неизвестно, отвечала ли кому-нибудь школьница взаимностью.

«Смотрю в соцсетях, какие-то мальчики симпатичные, молоденькие вьются вокруг нее. Блондины в основном. Ну, она такая невестка знатная», - поделился Киркоров.

Уже 1 декабря Алле-Виктории исполнился 14 лет, но в этом году она не захотела, чтобы папа устраивал масштабный праздник. В первый день зимы девочка останется дома и отметит с семьей, а уже в выходные соберется с подругами.

