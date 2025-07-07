«Блондинка в шоколаде всегда со мной»: Собчак призналась, что в ней еще живет хулиганство

Журналистка Ксения Собчак призналась, что хулиганство и образ «Блондинки в шоколаде» все еще живут в ней. Она поделилась своими взглядами на жизнь в личном микроблоге.

Много лет назад знаменитость удивляла публику своими скандальными выходками и громкими цитатами в программе «Блондинка в шоколаде». Она показывала свою жизнь, но многие думали, что кадры были постановочными. Ксения стала старше и серьезнее, думают поклонники. Но женщина считает, что хулиганство живет в ней до сих пор.

«Тут я чувствую себя максимально собой. Зрелой ‚, красивой‚ уверенной в себе женщиной. С принятием того, что я уже давно не подросток, но сознанием, что внутренняя «блондинка в шоколаде» всегда со мной. Хулиганство – это ведь про внутреннюю свободу. И это хулиганство всегда при мне», — отметила Собчак в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак чуть не упала со сцены в Санкт-Петербурге. Она примерила модный наряд с туфлями, в которых было сложно передвигаться в дождливую погоду.

Также Собчак ответила на высказывания о ее меховой юбке. Пользователи Сети отмечали, что девушка на рисунке очень похожа на Иду Галич.