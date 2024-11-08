Блогеру-трансгендеру* Милане Петровой пришла повестка в военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Блогер Андрей Петров, который в 2022 году уехал из России и попросил идентифицировать себя как женщину Милану Петрову, столкнулся с проблемами на родине.

Как сообщают журналисты, Петровой пришла повестка из военкомата в ее родную Калужскую область с требованием явиться в комиссариат. С какой конкретно целью блогера вызывают в учреждение, не уточняется.

Сейчас Петрова живет в Аргентине, где планирует сделать операцию по смене пола. Отметим, что в России ее штрафовали по статье о пропаганде ЛГБТ* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее мы писали о том, что Дане Милохину грозит штраф до 30 тысяч за неявку по повестке.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ.