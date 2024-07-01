Блогеру-трансгендеру Андрею Петрову заблокировали счета из-за долгов

Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера-трансгендера Андрея Петрова, который два года назад покинул Россию, сообщает Telegram-канал Mash.

Счета заблокированы из-за банковского долга в 221 тысячу рублей. Задолженность числится на счету юридического лица - ИП Петров Андрей Вадимович, зарегистрированного для рекламной деятельности.

Стоит отметить, что Андрей Петров покинул Россию в 2022 году, и в настоящее время проживает в Аргентине. Блогер заявил о том, что собирается сделать операцию по смене пола и стал называться Миланой.

Ранее мы сообщали, что бывшая участница реалити-шоу «Дом 2» и телеведущая Алена Водонаева выиграла суд у Андрея Петрова по иску из-за сообщения в интернете. В мае 2023 года блогер разместил в соцсетях пост с оскорблениями в ее адрес. В ответ Водонаева подала иск о защите чести, достоинства, деловой репутации.

В апреле Таганский районный суд Москвы частично удовлетворил иск - блогер должен опубликовать опровержение информации, а также выплатить Водонаевой 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Также суд обязал удалить новость с сайта еще одного ответчика - СМИ, которое опубликовало пост Петрова.