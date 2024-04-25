Блогершу Анастасию Ивлееву оштрафовали на 50 тыс. рублей за дискредитацию армии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza

25 апреля в Тверском суде началось рассмотрение дела в отношении блогерши Анастасии Ивлеевой. Ее обвиняют в дискредитации армии РФ из-за опубликованного в феврале 2022 года поста с голубем в соцсетях.

В суд блогерша не явилась, вместо нее на заседание пришел адвокат, который потребовал вызвать в качестве свидетелей полицейских, составивших протокол на Ивлееву. Кроме того, защитник блогерши заявил, что срок давности по статье уже истек, а значит Ивлееву нельзя привлечь к ответственности. Сама Ивлеева не признала вину в дискредитации армии.

Впрочем, доводы защитника не помогли — Тверской суд признал блогершу виновной в дискредитации армии и назначил ей штраф 50 тысяч рублей.

Напомним, Настя Ивлеева пропала с телеэкранов и лишилась работы после организации так называемой «голой вечеринки», на которой присутствовали некоторые российские звезды. После этого знаменитость в соцсетях поддерживала власти в России, однако это не спасло ее.

Ранее мы писали о том, что отец Ивлеевой жестко отреагировал на обвинение его дочери в дискредитации ВС РФ.