Блогерша Юлия Гаврилина сообщила о предстоящей операции. Об этом стало известно из соцсетей девушки.

Блогерша Юлия Гаврилина выложила в соцсетях фото из больничной палаты. Она сообщила, что ожидает операционного вмешательства. Что именно ей будут оперировать, блогерша не уточнила, но рассказала об ограничениях, которые пришлось соблюдать накануне.

«Сегодня важный день в моей жизни. Вчера пришлось снять с двух ногтей гель-лак, нельзя пить и есть до операции. Держите за меня кулачки сегодня», — написала она.

Напомним, Юлии Гаврилиной 22 года. Девушка прославилась благодаря роликам в TikTok. Она была одним из членов тиктокерского дома Hype House Rus. Некоторое время Гаврилина встречалась с Даней Милохиным — во время интервью с Дмитрием Дибровым она расплакалась, рассказывая об изменах блогера.

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