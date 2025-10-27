Блогерша Виктория Боня назвала паразитом Веронику Степанову, оскорбившую ее дочь

Блогерша Виктория Боня отреагировала на «разборы» ее отношений с дочерью психологом Вероникой Степановой. Телеведущая причислила ее к людям-паразитам, которые живут за счет славы других.

Вероника Степанова стала популярна в Сети благодаря тому, что анализирует разных знаменитостей. Недавно она высказалась о семье Виктории Бони и нелицеприятно отозвалась о ее дочери-подростке Анджелине. Поклонники телеведущей сообщили ей об этом, однако, вопреки ожиданиям пользователей, она не захотела устраивать публичные разборки.

Боня призналась, что в ее жизни существует два типа людей – те, кем она восхищается, и паразиты. По словам блогерши, один раз она уже публично реагировала на слухи о своей семье, но больше этим заниматься не собирается.

«Это не журналистика и не психология, это банальная попытка выжить за счет чужого внимания. Когда человек не способен быть кем-то сам, он превращается в тень. Он прячется за громкие имена и заголовки, делает вид, что разбирает, а на деле просто цепляется за тех, кого не может достичь. Такие люди жалки не потому что злы, а потому что несчастны», - считает Виктория.

Отметим, что в этом году Боня стала выкладывать видео со своей дочерью Анджелиной, и они стали хитом. Подросток обрела популярность в Сети, но сама она признается, что не стремится к славе, тем более ей не хочется, чтобы ее знали только как дочь Виктории Бони.

