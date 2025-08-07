«1,5 года фермерской романтики были ей нужны»: зачем Насте Ивлеевой потребовалась смена имиджа

После скандала с «голой» вечеринкой Настя Ивлеева отказалась от яркого макияжа и придерживалась естественности. Однако недавно блогерша сообщила, что впервые за 1,5 года сделала красный маникюр и сравнила себя с «хищницей». В беседе с сайтом «Страсти» психолог Элена Гамаюн отметила, что Настя вернулась к себе: все это время она скрывала истинное «Я» за «фермерской романтикой».

«Смотрите, Настя — человек демонстрационного психотипа. Это не осуждение и не лесть — это природа. Её внутренняя настройка требует быть на виду, быть в центре внимания, быть отражённой в глазах публики. Она — медийная, творческая, яркая. Она из тех, кто светится, когда на неё смотрят. И наоборот — гаснет, когда тишина. Для неё внимание — как воздух. Она пыталась уйти в тень. Да, это тоже путь. Бывают периоды, когда даже самым ярким из нас нужно отступить, чтобы переосмыслить, чтобы исцелиться. И я уверена, что это было искренне. Эти полтора года нюда, фермерской романтики и тишины были нужны ей. Но нельзя всю жизнь быть не собой. Человек с её вибрацией долго не выдержит в состоянии покоя. Это как держать вулкан в стеклянной банке — рано или поздно он проснётся. Кто-то говорит: «Снова эпатаж, снова хайп». А я скажу иначе: она просто вернулась к себе. Вернулась честно. Вернулась со смелостью быть той, кем она является на самом деле», — высказалась эксперт.

По словам Элены, энергия Насти — это энергия публичности, артистизма, реакции. Она должна быть в процессе, в контакте, в движении. Это её ресурс, это её канал реализации. И если она затихает — это против самой природы её души. Не каждый из нас — интроверт. Кому-то хорошо в одиночестве, а кому-то — только при проживании эмоции вместе с миром.