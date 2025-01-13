Блогерша Мария Погребняк рассказала о тайной свадьбе на Маврикии: подробности

Блогерша Мария Погребняк рассказала о планах сыграть свадьбу на Маврикии. Изначально церемония была тайной, поэтому звезда соцсетей ничего не рассказывала поклонникам. Но ей все же пришлось поделиться подробностями, когда она сама случайно проболталась о торжестве.

Внимательные пользователи обратили внимание на пост Марии, в котором она сообщила, что хочет загореть перед свадьбой. И из-за большого количества сообщений по этому поводу экс-жена футболиста выступила с заявлением — в ближайшее время она действительно отметит бракосочетание с мужем Игорем.

По словам Погребняк, они очень хотели отметить свадьбу с супругом только вдвоем в месте, где был зачат их сын. Однако сейчас блогерша понимает, что скромный праздник, возможно, придется расширять.

«Кажется, в одиночестве нам не суждено будет провести этот важный день. Сейчас мы замечаем, что наша компания потихоньку растет. Так что, возможно, в нашем маленьком райском уголке нас будет больше, чем мы планировали. Но я уверена, что это только добавит радости и веселья!» - поделилась Погребняк в личном Telegram-канале.

Напомним, что Мария с Игорем расписались в прошлом году и отказались от роскошной свадьбы.

Ранее Мария Погребняк показала фигуру через месяц после пластики.