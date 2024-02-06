Блогерша Катя Голышева приняла решение рассказать о том, что попала в аварию. Об этом сообщает Газета.Ru.

Катя Голышева рассказала, что попала в аварию во время катания на аэролодке. По словам блогерши, в этот момент они снимали ролик.

«Моя жизнь пролетела перед глазами… Я никогда не попадала в такие аварии. В момент переворота в салоне стояла гробовая тишина. После того, как эта тряска закончилась, начали кричать: „все живы?“», — рассказала она.

Голышева выложила в соцсетях видео из медицинского кабинета, где она проходила КТ. Блогерша добавила, что выбила во время происшествия головой стекло. По ее словам, все произошло из-за того, что водитель лодки не справился с управлением.

«Состояние ужасное — тошнота, головокружение. Результаты КТ показали сильный ушиб. Ночью поднялась температура и я долго не могла уснуть», — рассказала блогерша.

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