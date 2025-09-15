Блогерша Карина Нигай рассталась с бойфрендом Гореловым после года отношений

Стилист и блогерша Карина Нигай объявила о расставании с бойфрендом Ильей Гореловым. Они начали встречаться в июле 2024 года, но, по всей видимости, их любовь не прошла проверку временем.

В личном блоге Карина опубликовала пост, в котором рассказала, что снова свободна. Причину расставания с Ильей она озвучивать не стала, но отметила, что рада новому повороту своей жизни.

«В реальной жизни не все сказки заканчиваются хэппи-эндом. Есть то, что не зависит от нас, и нам остается единственно верное решение – с благодарностью принять реальность», - поделилась инфлюенсер.

Напомним, что незадолго до расставания пара принимала участие в реалити-шоу. В нем Нигай ради замужества решилась на прыжок со скалы. Однако даже это не помогло ей получить заветное кольцо от бойфренда.

К слову, Карина воспитывает сына от первого брака с Вадимом Семеновым. Наследнику стилиста Кириллу уже восемь лет.

