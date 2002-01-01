Блогерша Ида Галич рассказала, что ее отец ел икру в 90-е из-за нехватки денег. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Ида Галич выложила кадры из Дубая, куда она отправилась на днях. Блогерша сняла, как ест ложкой черную икру. По словам знаменитости, раньше ее семья не могла себе позволить подобную роскошь. Но однажды в 90-е один из дальних родственников прислал ее отцу банку красной икры.

«На хлеб и масло не было денег, поэтому на работу в перекус мама положила ему ложку и этот ценный подарок», — вспомнила она.

По словам Галич, многие тогда подумали, что ее семья живет богато.

«Папа рассказывал, что все вокруг думали: вот эти Галичи зажиточные — икру ложкой едят!» — написала она.

Сейчас Ида Галич является одной из самых высокооплачиваемых блогеров в России. Согласно подсчетам Forbes, за прошлый год она заработала порядка 800 тысяч долларов.

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